Koç Üniversitesi: Halkın enflasyon beklentisi yüzde 59

Koç Üniversitesi’nin Ağustos 2025 Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay ileriye yönelik ortalama enflasyon beklentisi yüzde 59’a gerileyerek önceki aya göre 2 puan düştü. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 62, geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı ise yüzde 69 olarak ölçüldü. Bu rakamlar, enflasyon beklentilerinde yaz aylarında gözlenen düşüş trendinin Ağustos’ta da devam ettiğini ortaya koydu.

YÜKSEK ENFLASYON BEKLEYENLER ORTALAMAYI YUKARI ÇEKTİ

Anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerin ortalama değeri, medyan değerin üzerinde seyretti. Bu durum, yüksek enflasyon tahmini yapan katılımcıların sayısının görece az ancak tahminlerinin ortalamayı yukarı çektiğini gösterdi. Çeyrekler arası açıklık (IQR) ve standart sapma değerleri, Temmuz’a kıyasla artarak katılımcılar arasında görüş ayrılıklarının büyüdüğüne işaret etti.

ALTON VE DÖVİZE İLGİ GÜÇLÜ

Tasarruf tercihleri incelendiğinde, altın ve döviz yatırımlarının hanehalkı nezdinde güçlü konumunu koruduğu görüldü. Dolarizasyon eğilimi Ağustos ayında da canlı kaldı. Katılımcıların yatırım planlarında, vadeli TL mevduat, yatırım fonları, bireysel emeklilik sistemi (BES) ve borsa diğer öne çıkan seçenekler oldu.

DÜŞÜK GELİR GRUBUNUN ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Sosyoekonomik kırılımlara bakıldığında, ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasında ters yönlü bir ilişki gözlendi. Gelir grupları açısından en düşük gelir grubunun beklentileri, orta ve yüksek gelir gruplarına kıyasla daha düşük çıktı. Eğitim seviyesinde ise lise altı grubun beklentileri en yüksek seviyede olurken, üniversite mezunlarının beklentileri lise mezunlarına göre daha yüksek seyretti.