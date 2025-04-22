Koç’a karşı Tüpraş’ta iş yavaşlatılacak

İlayda SORKU

Tüpraş’ta çalışan binlerce işçi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası ile Koç Holding arasında devam eden TİS görüşmelerinde Koç, yüzde 28 oranında zam ve 3 yıllık sözleşme teklifiyle geldi. Koç’un dayatmasını kabul etmeyen işçiler Tüpraş’ın 4 rafinerisinde iş yavaşlattı.

Petrol-İş İzmir Şubesi’nin örgütlü olduğu İzmir’deki TPI ve DYO Boya fabrikalarında da grev kararları ilan edildi. Sendika yöneticileri, mevcut ekonomik koşullarda yapılan tekliflerin gerçekçi olmadığını ve sermayenin, hükümetin belirlediği asgari ücret oranını sınır olarak dayattığını belirtti. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, İzmir, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale’deki Tüpraş rafinerilerinde sabah 08.00 ile 10.00 arasında iş durdurma eylemi yapıldığını açıkladı.

3 BİN 500 İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Toptan, iş yavaşlatma kararının toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 13. oturumunda da sonuç alınamaması üzerine alındığını belirtti. Toptan’ın açıklamasına göre, işveren ilk 6 ay için yüzde 28, ikinci 6 ay için ise yüzde 18 zam önerdi. Teklifin hem oran hem de sözleşme süresi açısından yetersiz olduğunu ifade eden Toptan:

“İşveren 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor, biz ise sözleşmenin 2 yıllık olmasını talep ediyoruz. İlk 6 ay için teklifimiz yüzde 71. Diğer 6 aylar için ise yüzde 40 artı 13 istiyoruz. Bu sabah itibariyle merkezimizle birlikte iş yavaşlatma kararını aldık. Ülke genelinde 3 bin 500 Tüpraş işçisiyle birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.