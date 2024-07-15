‘Koca koca’ kat çıktılar

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol, Esenler’deki hastane binasını imar planına aykırı olarak üç kat yükseltti. Binanın imar planına göre en fazla altı kat yüksekliğinde olması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı görevinden kısa süre önce istifa eden AKP’li Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastaneleri hızla büyümeye devam ediyor.

Medipol Hastanesi, İstanbul Esenler’deki bir binada büyük çaplı tadilat yapıyor. Tadilatın yanında imar planına göre 6 kat olması gereken bina aynı zamanda üç kat birden yükseltiliyor.

MAHKEME KARARI VAR

BirGün’ün ulaştığı Medipol Hastanesi, fazladan kat çıktıklarını doğruladı ancak ruhsat aldıklarını ve kanunsuz bir durum olmadığını iddia etti. AKP’li Esenler Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı devam etmekte olan hastane inşaatı İstanbul 7.İdare Mahkemesi’nin 26 Eylül 2019 tarihli kararı ve Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’nin 2019/461 sayılı kararı ile yapı ruhsatı almıştır” denildi.

Söz konusu bina 2018 yılında da gündem olmuştu. Dönemin Esenler Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Kemal Şahin, 5 Ağustos 2018’de ilçe belediyeye başvurmuştu. Şahin, binaya çelik konstrüksiyon imalatı yapılarak “kaçak bir kat” oluşturulduğuna dikkat çekmiş ve bilgi istemişti.

Belediye, kaçak kat hakkında 25 Haziran 2018’de yapı tadil tutanağı tutulduğunu, binanın mühürlendiğini ifade ederek yasal işlemlerin sürdüğünü anlatmıştı. Tutanakta bina üzerine imara aykırı çelik konstriksüyon malzeme kullanarak 16 metreye 40 metre büyüklüğünde yüksek çatı yapıldığı tespit edilmişti.

HUKUK ELİYLE ÇÖZÜYOR

2018’de çıkılan bir kat bugünlerde fazladan üç kata yükseltildi. Eski CHP Esenler İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Kemal Şahin ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “İmar planlarında 6 kat olan yer hukuk eliyle 9 kata çıkarıldı. Medipol imar planlarıyla çözemediğini hukuk eliyle çözüyor. Medipol Hastanesi birçok inşaatında aynı yolu izliyor. Bu ayrıcalık nedense hep Medipol’e uygulanıyor” dedi.