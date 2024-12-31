Kocaçay Deltası kesin korunacak hassas nokta olarak tescil edildi

Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçesi sınırları içerisinde yer alan Grup 15 Kocaçay Deltası kesin korunacak hassas nokta olarak tescil edildi.

Karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

9379 sayılı karara göre Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçesi sınırları içerisinde yer alan Grup 15 Kocaçay Deltası, kesin korunacak hassas nokta olarak tescil edildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bursa İli, Karacabey ve Mudanya ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Grup 15 Kocaçay Deltası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."