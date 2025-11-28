Kocaeli açıklarında bir gemide patlama: 25 mürettebat kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebat çalışmalar neticesinde kurtarıldı.

Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gemide yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Deniz İşçileri Platformu sosyal medya hesaplarından Kairos adlı geminin mayına çarptığını öne sürdü. Platformun yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Boğazı çıkışının 52 mil açığında seyir halinde olan "Kairos" adlı kimyasal tankere mayın çarptı. Batma ve patlama tehlikesi olduğu bildirildi."

İstanbul Boğazı çıkışının 52 mil açığında seyir halinde olan "Kairos" adlı kimyasal tankere mayın çarptı. Batma ve patlama tehlikesi olduğu bildirildi.



Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



🔗https://t.co/NpILVAZrDc pic.twitter.com/PurLQ9Hbu1 — Deniz İşçileri (@Deniziscileri) November 28, 2025

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemideki 25 personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."

BAŞKA BİR GEMİ DE İSABET ALDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü Karadeniz açıklarında bir başka geminin daha isabet aldığını duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı duyuruda "VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir ifadeleri yer aldı.