Kocaeli açıklarında patlama yaşanan gemideki mürettebat karaya çıkarıldı, ikinci gemideki mürettebatın gemi terk talebi olmadığı duyuruldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebat çalışmalar neticesinde kurtarıldı ve karaya çıkarıldı. Yine Karadeniz açıklarında bir başka geminin ise isabet aldığı ve 20 kişilik mürettebatın gemide bulunduğu duyuruldu. Denizcilik Genel Müdürlüğü personelin gemi terk talebinin bulunmadığını belirtti.

Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gemide yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Deniz İşçileri Platformu sosyal medya hesaplarından Kairos adlı geminin mayına çarptığını öne sürdü. Platformun yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Boğazı çıkışının 52 mil açığında seyir halinde olan "Kairos" adlı kimyasal tankere mayın çarptı. Batma ve patlama tehlikesi olduğu bildirildi."

Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemideki 25 personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."

MÜRETTEBAT KARAYA ÇIKARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığının duyulur duyulmaz olaya hızlı şekilde müdahale ettiğini belirten Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, şöyle devam etti:

"Sahil Güvenlik ekiplerimizle hareket eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler gemiye yanaştılar. İlk etapta amaç mürettebatı kurtarmaktı. 25 mürettebat yangın tehlikesi içerisinden arkadaşlarımızın çok hızlı çalışmasıyla sağ olarak kurtulmuştur. An itibarıyla da Kefken'de limanımıza şu anda vardılar. Olay duyulduğu anda burada konuşlanan ambulanslarımızda arkadaşlarımız mürettebata ilk müdahalelerini yapmakta, sağlık kontrolünden geçirmekteler."

Aktaş, aldıkları bilgiye göre mürettebatta yaralanan olmadığını dile getirerek, "Mürettebatta herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Hepsinin genel durumları iyi, ayaktalar. Ambulanstan sonra Kandıra Devlet Hastanemizde de tedbiren bulunacaklar. Orada da tekrar kontrolden geçirildikten sonra diğer işlemler için gereği yapılacak" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

BAŞKA BİR GEMİ DE İSABET ALDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü Karadeniz açıklarında bir başka geminin daha isabet aldığını duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı duyuruda "VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir ifadeleri yer aldı.

GEMİ TERK TALEBİ YOK

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur. Olası bir duruma karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.