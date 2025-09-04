Kocaeli- Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde müşteri olarak girdiği mağazada çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, raftaki ayakkabıyı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren kimliği belirsiz kişi, çalışanların kendisine bakmadığı anda raftan aldığı ayakkabıyı elindeki poşete koydu. Bir süre mağaza içinde dolaşan şüpheli, ardından dışarı çıktı. Ayakkabının kaybolduğunu fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ürünün çalındığını anladı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Nabi YAZICI/İZMİT(Kocaeli),(DHA)