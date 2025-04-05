Kocaeli- Bandırma maçı kent meydanında dev ekrana taşınıyor

Kocaelispor’un Bandırmaspor ile yarın oynayacağı maç, İzmit Kent Meydanı’nda dev ekranda yayınlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarın saat 16.00’da Kocaelispor’un Bandırmaspor ile oynayacağı maçı İzmit Kent Meydanı’nda dev ekranda yayınlayacak. "Omuz omuzayız" sloganıyla gerçekleşecek bu özel etkinlik, Kocaelispor’a olan desteği güçlendirecek. "Formanı giy, bayrağını al, tek yürek olup meydanı dolduralım!" sloganıyla tüm Kocaelisporlulara çağrıda bulunan büyükşehir, Bandırma maçı heyecanını birlikte yaşamak isteyen tüm Kocaeli halkını dev ekranda takımlarına destek olmaya davet etti.