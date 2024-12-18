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Kocaeli'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 18.12.2024 16:43
  • Giriş: 18.12.2024 16:43
  • Güncelleme: 18.12.2024 16:43
Kaynak: AA
Kocaeli'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Gebze'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" kapsamında adli işlem yapıldı.

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