Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 7 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Özgürlük Mahallesi 210 Sokak'ta Rıdvan Saygın'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özgürlük Mahallesi 210 Sokak'ta dün, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, yaralanan Rıdvan Saygın (16) kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtulamamıştı.