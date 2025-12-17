Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 16 yaşındaki A.C., evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kız çocuğunun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netleşecek.
Kaynak: AA
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Fatih Mahallesi Dilber Sokak'ta bir apartman dairesinde yakınları, A.C'yi hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kızın ölümüne ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile üyeleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
A.C'nin kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.