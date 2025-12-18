Kocaeli'de 2 işçi servisi çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Ankara istikametinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde R.T.Ö. yönetimindeki servis minibüsü ile aynı yönde seyreden O.G. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.