Kocaeli'de 2 işçi servisi çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Ankara istikametinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ekonomi
  • 18.12.2025 09:33
  • Giriş: 18.12.2025 09:33
  • Güncelleme: 18.12.2025 09:48
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde R.T.Ö. yönetimindeki servis minibüsü ile aynı yönde seyreden O.G. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

