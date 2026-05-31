Kocaeli'de 2 kadını bıçakla yaralayan erkek tutuklandı

İzmit'te Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde 27 Mayıs'ta evli olduğunu G.Ö. ile ikametteki E.D'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Zanlının, çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde 27 Mayıs'ta Ş.Ö, evli olduğu G.Ö. ile adresteki E.D'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.