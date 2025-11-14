Kocaeli'de 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve yaralama: 11 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve yaralama olayıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Harman Sokak ve Tuğrul Caddesi'nde M.K. ile E.K'yi öldürmeye teşebbüs ve yaralama olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç delillerini yok etme, gizleme ile değiştirme" suçlarıyla ilgili, olayı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım eden 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.