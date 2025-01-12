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Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 21:09
  • Giriş: 12.01.2025 21:09
  • Güncelleme: 12.01.2025 21:09
Kaynak: AA
Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. yakalandı.

C.D, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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