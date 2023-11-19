Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 24 saatte şehre ortalama 73 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün bölge genelinde etkisin gösteren fırtına ve yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları ve trafik kazalarına bağlı olarak ulaşımda geçici aksamalar yaşandığı belirtildi.

Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20'si konut, 5'i iş yeri olmak üzere 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 23'ü maddi hasarlı, 8'i yaralamalı olmak üzere 31 trafik kazasının meydana geldiği ve bu kazalarda 7 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.