Kocaeli'de 260 parça tarihi eser ele geçirildi: 4 gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu olmak üzere 260 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi. Toplam 260 parça tarihi esere el koyulurken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.