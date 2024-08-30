Kocaeli'de 3 geri dönüşüm tesisi ve 1 oto kaporta dükkanına silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı

Kocaeli'de Ahmet Satan isimli kişinin, arkadaşlarıyla çay içerken geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos’ta gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi.

Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına tabancalarla ateş açıp kaçtı.

Saldırı nedeniyle oto kaporta dükkanında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan, saldırı sırasında arkadaşlarıyla çay içen Ahmet Satan da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralanan Satan, çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Satan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri incelemesinde 22 mermi kovanı bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

AYNI İLÇEDE BİR OLAYA DAHA KARIŞMIŞLAR

Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından yaptıkları araştırmada 21 Ağustos’ta aynı ilçede bulunan Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi’ndeki ‘yağma’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olayının da şüphelileri olduğunu belirledi. Polis tarafından yapılan operasyonda B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D., M.B.D., R.A., U.R.Y., A.Ö., T.A., S.E., Ö.Y. ve Ş.B. gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D. ve Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.