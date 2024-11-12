Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı, yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Sultan Orhan Mahallesi 1140 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangına müdahale etmeye çalışan apartman sahibi Ş.A'nın yüzünde yanıklar oluştu. Yaralı, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatıda geniş çapta hasar oluştu.

Bu arada çatı katında beslenen tavuklar da öldü.