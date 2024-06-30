Kocaeli'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Emre E. yönetimindeki 06 BN 5930 plakalı otomobil, Muhammet T. idaresindeki 41 AHU 906 plakalı otomobil ile Ali Ç'nin kullandığı 34 KY 4920 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Yaralanan sürücü Emre E. ve aynı otomobilde bulunan Ersin Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.