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Kocaeli'de 4'üncü katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.08.2023 14:27
  • Giriş: 31.08.2023 14:27
  • Güncelleme: 31.08.2023 14:28
Kaynak: DHA
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Kocaeli'de 4'üncü katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkon penceresinden düşen Musa D. (3), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlimtepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 4'üncü katında oturan ve Dağıstan'dan kaçak yollarda Türkiye'ye geldiği öğrenilen ailenin çocukları Musa D., balkonun penceresinden çimen zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Musa D., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Musa D.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Musa D.’nin düşerken çanak antene çarpıp, düşüş hızının yavaşladığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

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