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Kocaeli'de 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 16:39
  • Giriş: 03.08.2023 16:39
  • Güncelleme: 03.08.2023 16:39
Kaynak: AA
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Kocaeli'de 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 48 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, 30 dolandırıcılık suçu ile 3 hükümlü veya tutuklunun kaçması dosyasından toplam 48 yıl 3 ay 10 gün hapis ve 70 bin 880 lira adli para cezası ile aranan hükümlü U.C'nin (36) adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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