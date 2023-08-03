Kocaeli'de 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 48 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, 30 dolandırıcılık suçu ile 3 hükümlü veya tutuklunun kaçması dosyasından toplam 48 yıl 3 ay 10 gün hapis ve 70 bin 880 lira adli para cezası ile aranan hükümlü U.C'nin (36) adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.