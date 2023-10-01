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Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi, 2'si alev aldı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 17:59
  • Giriş: 01.10.2023 17:59
  • Güncelleme: 01.10.2023 18:00
Kaynak: DHA
Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi, 2'si alev aldı: 4 yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alev alan araçlardan 2'si, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesi Tepecik mevkisinde meydana geldi.

5 araç, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine girdi.

Zincirlemede kazada 4 kişi yaralanırken, 2 araç alev aldı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Alev alan araçlar kullanılamaz hale gelirken, otoyolun Ankara yönü 1 saat kapalı kaldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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