Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi, 2'si alev aldı: 4 yaralı
Kaynak: DHA
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Alev alan araçlardan 2'si, kullanılamaz hale geldi.
Kaza, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesi Tepecik mevkisinde meydana geldi.
5 araç, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine girdi.
Zincirlemede kazada 4 kişi yaralanırken, 2 araç alev aldı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Alev alan araçlar kullanılamaz hale gelirken, otoyolun Ankara yönü 1 saat kapalı kaldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.