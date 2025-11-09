Kocaeli'de 6 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesi kaçak çıktı.

2021’de CİMER’e yapılan şikayet sonrası Dilovası Belediyesi’nin yaptığı incelemeyle fabrika binasının kaçak olduğu tespit edildi. Özgür Kocaeli’den Nazım Özgün Erbulan’ın haberine göre Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri şikayet sonrası henüz inşaat halindeki binada inceleme yaptı.

23 Haziran 2021’de de belediye encümen toplantısında konu görüşüldü. Binayı yaptığı iddia edilen G.D.’ye belediye 89 bin 47 lira 90 kuruş para cezası kesildi. Ayrıca kaçak yapının yasal hale getirilmesi için G.D.’ye 1 ay süre verilmesine ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

YASAL HALE GETİRİLMEDİ, YIKIM KARARI ALINDI

25 Ağustos 2021’de yapılan bir başka belediye encümen toplantısında ise G.D.’nin 1 aylık süre içerisinde kaçak yapıyı yasal hale getirmediği anlaşıldı. Toplantıdan kaçak yapının yıkılması ve G.D. hakkında cumhuriyet savcılığına bir suç duyurusunda bulunulmasına daha karar gerildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl imzalı kararda, “Dava konusu kaçak yapının yıkım işlemi yıkım kararı verilen diğer yapılar ile beraber ihale edilmek suretiyle sağlanacaktır. Söz konusu kaçak yapı ile ilgili yasal süreçler devam etmektedir” denildi.

Karara rağmen binanın neden yıkılmadığı ise bilinmiyor.