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Kocaeli'de 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 18.12.2024 16:34
  • Giriş: 18.12.2024 16:34
  • Güncelleme: 18.12.2024 16:34
Kaynak: AA
Kocaeli'de 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Kocaeli'de, 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

İzmit'te bir araçta yapılan aramada, şişelenmiş halde 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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