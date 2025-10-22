Kocaeli'de 7 kızılgeyik daha doğaya salındı

ARDACAN UZUN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 7 kızılgeyik, Kartepe'nin eteğindeki Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salındı. Geçen yıl da 15 kızılgeyik doğaya salınmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle, bölgedeki doğal yaşamı koruma ve biyolojik çeşitliliği artırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, geçen yıl Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 15 kızılgeyik doğaya salınmıştı. Bugün Kartepe’nin eteğindeki Kuzuyayla Milli Parkı’nda düzenlenen programın ardından 7 kızılgeyik daha doğaya bırakıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile davetliler katıldı.

‘TOPLAM SAYI 30 OLACAK, HEDEFİMİZ 40’

Kızılgeyiklerin ekosistemin sürdürülebilirliği açısından önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yapılan çalışmanın arkasında çok ciddi, detaylı, bilimsel bir altyapı var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından bölgede ve başka bölgelerde benzer çalışmalar yürütülüyor. Ormanya’da yetiştirdiğimiz geyikleri buraya getiriyoruz. 15 tane bıraktık, bugün 7 tane daha salıyoruz. 1 ay sonra 8 tane daha salacağız. Toplam sayı 30 olacak, hedefimiz 40. İnşallah bu yolla bu bölgedeki hem kızılgeyik popülasyonunu artırmış olacağız, hem de bu türün doğayla uyumunu gözlemleyeceğiz. Elektronik GPS’li tasmalar takarak, onların beslenme alanlarını ve doğada nasıl hareket ettiklerini takip edeceğiz. Bunu takip etmemiz de lazım. Çünkü onları koruma altına aldığımız için o bölgelerdeki avlanma faaliyetlerini ve insanların o bölgedeki varlıklarını da kontrol altına almış olacağız. Onların izini sürerken, insanın oradaki izini de bir kontrol alanına hapsedebiliriz” diye konuştu.

‘AMACIMIZ KIZILGEYİKLERİN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE KORUMA YÖNETİM PLANLARININ ORTAYA KONULMASIYDI’

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızılgeyiklerle ilgili ilk çalışmaların 1959'da İstanbul Belgrad Ormanları’ndaki Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu’nda başladığını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, üretilen geyiklerin ülkenin birçok noktasına yerleştirildiğini belirtti. Doğaya salınan geyiklerin GPS tasmaları ve fotokapanlarla takip edilip adaptasyon süreçlerinin izleneceğini vurgulayan Ulu, şunları söyledi:

Biz geçen yıl bırakmış olduklarımızla alakalı olarak hem teknik ekiplerimiz hem de fotokapanlar aracılığıyla takip etme imkanı yakaladık. Burada adaptasyon süreci nasıl ilerliyor, ne şekilde gelişiyor, onları izleme imkanına sahip olduk. Bir kısmıyla ilgili olarak da bilimsel veriler ışığında gerek beslenme noktaları gerekse yaşam alanlarıyla ilgili nasıl bir güzergah izlediklerine dair stratejik bir planlama sürecine geçtik. Amacımız, kızılgeyiklerin bundan sonraki süreçte koruma yönetim planlarının ortaya konulmasıydı. Bizim açımızdan esas önemli konulardan biri de popülasyonun artmasıyla birlikte, Samanlı Dağları ve Pazarçayırı ile yaban hayatı yerleştirme sahası içerisindeki bireylerle bölgemizde foto safari, doğaseverler ve gözlem turlarıyla birlikte önemli bir cazibe merkezinin oluşmasına katkı sağlamak. Ekoturizmin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." (DHA)

