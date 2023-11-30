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Kocaeli'de 7 metrelik istinat duvarı çöktü

Ajans Haberleri
  • 30.11.2023 10:39
  • Giriş: 30.11.2023 10:39
  • Güncelleme: 30.11.2023 10:41
Kaynak: İHA
Kocaeli'de 7 metrelik istinat duvarı çöktü

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir okulun önünde bulunan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.

Olay, Yeniyalı İlkokulu’nda meydana geldi. Gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu ilçede, Yeniyalı İlkokulu’nun önünde bulunan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı 03.30 sıralarında çöktü.

Gürültüyü duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Körfez Belediyesi, itfaiye, SEDAŞ ve İZGAZ ekipleri bölgede güvenliği sağladı. Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Bölgeye gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise incelemelerde bulundu. Söğüt, duvarın en kısa zamanda onarılacağını söyledi. 

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