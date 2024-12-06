Kocaeli'de 891 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 891 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yürüttü.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 891 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.