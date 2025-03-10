Kocaeli'de akaryakıt pompasına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobille çarpışan cipin akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarparak durabildiği kazada 1 kişi yaralandı.
G.D'nin kullandığı 32 AEC 245 plakalı cip, Hızır Reis Caddesi Körfez Belediyesi mevkisinde kavşakta İ.T. idaresindeki 41 ADZ 018 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan cip yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne çarparak durabildi.
Kazada cipin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan cip sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan aracın hızla istasyona girerek pompa bölümüne çarpması yer alıyor.