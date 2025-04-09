Kocaeli'de ambulansla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-605 yolu Kandıra istikametinde A.K. idaresindeki 41 ARY 204 plakalı ambulans, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHM 648 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, sağlık personelince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulansta bulunan hasta ve yakını ile 3 kişilik ekibin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.