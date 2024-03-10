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Kocaeli'de anne ve 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de anne ile 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 10.03.2024 23:48
  • Giriş: 10.03.2024 23:48
  • Güncelleme: 10.03.2024 23:48
Kaynak: AA
Kocaeli'de anne ve 4 çocuğu, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak'ta Sema Ö. (42), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisinin ve çocuklarının fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Sema Ö. ile çocukları A.Ö. (13), G.Ö. (9), L.Ö. (7) ve L.Ö'nün (4) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

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