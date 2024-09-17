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Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 10:03
  • Giriş: 17.09.2024 10:03
  • Güncelleme: 17.09.2024 10:10

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Harman Sokak'taki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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