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Kocaeli'de aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

Kocaeli'de kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Abdülkadir Sapmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 30.10.2024 17:27
  • Giriş: 30.10.2024 17:27
  • Güncelleme: 30.10.2024 17:29
Kaynak: AA
Kocaeli'de aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki Abdülkadir Sapmaz'dan dünden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Sapmaz'ın aracının Yuvacık Barajı kenarında olduğunu tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması yaptı. Sapmaz'ın cansız bedeni gölde bulundu.

İtfaiye botuyla kıyıya çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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