Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde seyreden S.Ö. idaresindeki 41 TY 377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekibince aracın kapısı kesilerek çıkarılan S.Ö, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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