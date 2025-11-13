Giriş / Abone Ol
Kocaeli'de balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina boşaltıldı

Olayda yaralanan olmazken, binada yaşayan 6 kişi geçici konaklama merkezine yerleştirildi

Ajans Haberleri
  • 13.11.2025 18:35
Kaynak: AA
Kocaeli'de balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina boşaltıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina tahliye edildi.

Gaziler Mahallesi 1780. Sokak'ta bulunan İsmail Y'ye ait binanın ikinci katındaki balkon duvarının bir kısmı bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Binada yaşayan 6 kişi, Gebze Belediyesi tarafından geçici konaklama merkezine yerleştirildi.

Ekiplerin inceleme yaptığı binada, yıkılma nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

