Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı.

Umuttepe yolu Kurtuluş Bulvarı'nda, 41 AE 895 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil bariyere, ardından da elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuklar M.S, M.K, A.C.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yaşlarının 14-17 arasında olduğu öğrenildi.