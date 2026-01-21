Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi
Yaralananların olduğu, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.
Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.