Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi

Yaralananların olduğu, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi

Ajans Haberleri
  • 21.01.2026 16:48
  • Giriş: 21.01.2026 16:48
  • Güncelleme: 21.01.2026 16:48
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.

Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.

