Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.D. yönetimindeki 34 AE 1015 otomobil, Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen Ç.A. idaresindeki 41AIG 506 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.