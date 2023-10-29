Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kocaeli'de beşinci kat penceresinden düşen bebek öldü

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 17:27
  • Giriş: 29.10.2023 17:27
  • Güncelleme: 29.10.2023 17:27
Kaynak: AA
Kocaeli'de beşinci kat penceresinden düşen bebek öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın beşinci kat penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1,5 yaşındaki bebek S.A, 4 Temmuz Mahallesi 1122 Sokak'ta bulunan bir apartmanda beşinci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin, olayın aydınlatılması için başlattığı soruşturma devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 