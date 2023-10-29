Kocaeli'de beşinci kat penceresinden düşen bebek öldü
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın beşinci kat penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 1,5 yaşındaki bebek S.A, 4 Temmuz Mahallesi 1122 Sokak'ta bulunan bir apartmanda beşinci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polisin, olayın aydınlatılması için başlattığı soruşturma devam ediyor.
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