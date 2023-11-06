Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir pastanenin önünde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.G. ile S.K. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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