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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 15:27
  • Giriş: 06.11.2023 15:27
  • Güncelleme: 06.11.2023 15:27
Kaynak: AA
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir pastanenin önünde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.G. ile S.K. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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