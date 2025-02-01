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Kocaeli'de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 13:29
  • Giriş: 01.02.2025 13:29
  • Güncelleme: 01.02.2025 13:29
Kaynak: AA
Kocaeli'de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi'ndeki binanın üst katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiden birine sağlık personelince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı, diğeri hastaneye kaldırıldı.

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