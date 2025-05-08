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Kocaeli'de bir çocuk, tabancanın 'kazara' ateş alması sonucu öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde E.N.D. isimli çocuğun elinde bulunan tabancanın 'kazara' ateş alması sonucu E.Ş. isimli 15 yaşındaki çocuk öldü.

Güncel
  • 08.05.2025 11:49
  • Giriş: 08.05.2025 11:49
  • Güncelleme: 08.05.2025 11:57
Kaynak: AA
Kocaeli'de bir çocuk, tabancanın 'kazara' ateş alması sonucu öldü

Kocaeli'de arkadaşının tabancayla 'kazara' ateş ettiği 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aydınlık Mahallesi'nde E.N.D. (15), arkadaşı E.Ş'ye göstermek istediği eniştesine ait tabancayı, gizlice saklı olduğu yerden aldı.

E.N.D'nin elindeki tabancanın 'kazara' ateş alması sonucu E.Ş. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.N.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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