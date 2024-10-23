Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi.

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede dün meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanarak hastaneye kaldırılan aralarında çocukların da olduğu 7 kişiden 3'ünün tedavisi tamamlandı.

Patlamanın olduğu dairede bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Ş.B.S'nin (25) ise Kocaeli Şehir Hastanesinde, çocukları B.G.S (8), A.T.S. (4) ile misafir olarak evde bulunan N.I'nın (6) tedavileri Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.