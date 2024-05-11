Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil bir evden yayılan kokular hakkında yapılan şikayetin ardından Kaymakamlık tarafından evin temizlenmesi kararı alındı. Evde yapılan temizlik çalışmalarında 17 kamyon çöp çıkarıldı.

Güncel 11.05.2024 12:21 Giriş: 11.05.2024 12:21

Güncelleme: 11.05.2024 12:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA