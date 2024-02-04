Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 20 bin metrekare alanı kapsayan alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 137 kişilik itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.