Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2025 21:52
  • Giriş: 09.08.2025 21:52
  • Güncelleme: 09.08.2025 21:53
Kaynak: AA
Kocaeli'de bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün M.İ'nin (33) evine gelenler, oğlu M.H.Y'nin (4) hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan annenin ifadesinde, oğlunu boğarak öldürdüğünü beyan ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen kadın tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol