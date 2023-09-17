Kocaeli'de bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sabah saatlerinde, C.G. isimli erkek, henüz bilinmeyen bir nedenle evli olduğu Gülseren G.'yi bıçakla yaralı. Hastaneye kaldırılan Gülseren G, hayatını kaybetti.
Kocaeli’de evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi’nde meydana geldi. C.G. (49), önce 23 yıllık eşi Gülseren G.’yi sonra da kendini bıçakladı.
Gülseren G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
BOŞ ARAZİDE YARALI BULUNDU
Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise yerdeki kan izlerini adım adım takip etti. Lokman Hekim Caddesi’nden Canlar Sokak’a kaçan C.G., boş arazide yaralı halde bulundu.
C.G. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Gülseren G.’nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği, C.G.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.