Kocaeli'de bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sabah saatlerinde, C.G. isimli erkek, henüz bilinmeyen bir nedenle evli olduğu Gülseren G.'yi bıçakla yaralı. Hastaneye kaldırılan Gülseren G, hayatını kaybetti.

Kadın 17.09.2023 14:05 Giriş: 17.09.2023 14:05

Güncelleme: 17.09.2023 14:14 Kaynak: İHA

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