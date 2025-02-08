Kocaeli'de bir kadın, evli olduğu kişiyi tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkeği tabancayla öldürdü.

Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.