Kocaeli'de bir kadın, uzaklaştırma kararına rağmen boşandığı erkek tarafından bıçaklandı!

Kocaeli'de, Fatih Y. (38), hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşandığı Arzu R'yi (34) bacağında bıçakladı.

Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Çocuklarını okula bırakmak için evden çıkan Arzu R, bir yıl önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Fatih Y. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Fatih Y, Arzu R’yi bacağından bıçakladı.

Arzu R. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arzu R'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Fatih Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.