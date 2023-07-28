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Kocaeli'de bir kadını tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün bir kadını tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 23:14
  • Giriş: 28.07.2023 23:14
  • Güncelleme: 28.07.2023 23:14
Kaynak: AA
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Kocaeli'de bir kadını tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Marina Tekneler mevkiinde, dün bir restorandan çıkan Sibel A'yı (37) arkadaşıyla yürürken tabancayla bacağından vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.İ. polisteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan B.İ. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sibel A, arkadaşının aracıyla Seka Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, kaçan B.İ. ise polislerce yakalanmıştı.

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